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15:46   21 Июня 2018
Россия

Свинина с этикеткой «халяль»‍ появилась в магазинах Татарстана

Свинина с этикеткой «халяль»‍ появилась в магазинах Татарстана

На полках продуктовых магазинов в Набережных Челнах и Казани появился необычный товар — продукт из свинины с указанием «халяль».

Производителем является компания «Челны-мясо», которое возглавляет Фандус Хафизов. Предприятие делает различные мясные деликатесы, а также выпускает халяльную продукцию. На их сайте есть целый раздел, где представлены 16 разновидностей продукции такой категории. Среди них свинины, конечно, нет. На предприятии отметили, что такую ошибку они допустили впервые.

Партию свинины с неверной маркировкой уже изъяли из магазинов.

Свинина с этикеткой «халяль»‍ появилась в магазинах Татарстана

Как отметил председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов, инцидент возник из-за человеческого фактора и никакого злого умысла здесь нет. Как выяснилось, это был новый продукт, а этикетки дня них изготавливаются в отдельном цеху, где нет сотрудников предприятия. В ближайшее время будут установлены детали этой ошибки, подчеркнул председатель комитета и допустил, что выпуск халяльной продукции на ООО «Челны-мясо» могут полностью запретить.

Как пишет издание «Реальное время», это не первый подобный случай в Татарстане. В 2011 году активисты в рамках акции «Проверь свой халяльный магазин» осуществили проверку колбасных изделий. В одном из магазинов Казани, торгующих халяльной продукцией, они приобрели несколько видов колбас Елабужского мясокомбината. С помощью тестов они обнаружили, что в вареной говяжьей колбасе присутствует свинина. Позже это присутствие было подтверждено в лаборатории НИИ мясной промышленности им. Горбатова Россельхозакадемии.

Свинина с этикеткой «халяль»‍ появилась в магазинах Татарстана

В 2013 году произошел скандал, связанный с продукцией московского мясокомбината «Царицыно». Случаи попадания свинины в продукты «халяль» обусловлены тем, что свинина значительно дешевле говядины.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #татарстан #производство #общество #халяль #свинина #говядина
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