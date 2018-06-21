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15:25   21 Июня 2018
Россия

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В столице 22 и 23 июня ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 30 градусов и выше, предупредили спасатели.

Ведомство рекомендовало москвичам и гостям города пить побольше воды, по возможности меньше находиться на открытом солнце и не надевать одежду темных цветов.

В четверг в столице наблюдается ясная погода. Температура воздуха составляет 23-24 градуса тепла. Ранее в Росгидрометцентре прогнозировали теплую погоду на ближайшие дни.

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Автор: Юлия Халус
#москва #мчс #россия #общество #погода
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