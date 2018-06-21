МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В столице 22 и 23 июня ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 30 градусов и выше, предупредили спасатели.

Ведомство рекомендовало москвичам и гостям города пить побольше воды, по возможности меньше находиться на открытом солнце и не надевать одежду темных цветов.

В четверг в столице наблюдается ясная погода. Температура воздуха составляет 23-24 градуса тепла. Ранее в Росгидрометцентре прогнозировали теплую погоду на ближайшие дни.