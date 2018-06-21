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15:22   21 Июня 2018
Россия

Не терять лицо на празднике жизни: посол ЧМ-2018 дала совет тем, кому иностранцы предлагают секс

Не терять лицо на празднике жизни: посол ЧМ-2018 дала совет тем, кому иностранцы предлагают секс

В четверг, 21 июня, в пресс-центре Калининграда посол Чемпионата мира по футболу 2018 года Наталья Ищенко заявила, что во время соревнований «главное — не терять свое лицо».

Такой совет посол дала девушкам, которым иностранцы предлагают секс. Также Ищенко коснулась и кассиров, которых подстрекают на продажу алкоголя после 23.00. Дипломат подчеркнула, что закон нужно выполнять. Ее слова привел портал «Русский Запад».

Ищенко посоветовала девушкам «не терять лицо на празднике жизни». Посол отметила, что каждый в ответе за себя и свое поведение.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #калининград #общество #чм #чм2018
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