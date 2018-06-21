НАТО уничтожит советское оружие в Черногории

НАТО намерено уничтожить советское вооружение, которое осталось на складах Черногории. Для работы необходим подрядчик. Всего, согласно тендеру, необходимо утилизировать 341 тонну боеприпасов.

Среди оружия, которое подлежит уничтожению, есть советские торпеды, морские мины, боеголовки противокорабельных ракет.

Некоторые эксперты опасаются, что под благовидным предлогом альянс может не уничтожить оружие, а вывести его из Черногории и передать в зоны конфликтов. Такого мнения придерживается профессор МГУ Андрей Манойло.

«Это оружие боевое. Я предполагаю, что они придумали легенду для того, чтобы списать это оружие», — считает он.

Манойло отметил, что переправить советское оружие гораздо проще и выгоднее, нежели современные установки. Его практически невозможно отследить по номерам, сериям и моделям. Он напомнил, что ранее уже были подобные прецеденты. Когда-то якобы утилизированные в Венгрии и Румынии советские припасы попали в руки украинских радикалов.