Мы в соц.сетях:
Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

 Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР
Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы
Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

 Папа Римский уверен, что без России не достичь единства

Папа Римский уверен, что без России не достичь единства
Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

 Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР
Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы
Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

 Папа Римский уверен, что без России не достичь единства

Папа Римский уверен, что без России не достичь единства
15:30   21 Июня 2018
Весь мир

НАТО уничтожит советское оружие в Черногории

НАТО уничтожит советское оружие в Черногории

НАТО намерено уничтожить советское вооружение, которое осталось на складах Черногории. Для работы необходим подрядчик. Всего, согласно тендеру, необходимо утилизировать 341 тонну боеприпасов.

Среди оружия, которое подлежит уничтожению, есть советские торпеды, морские мины, боеголовки противокорабельных ракет.

НАТО уничтожит советское оружие в Черногории

Некоторые эксперты опасаются, что под благовидным предлогом альянс может не уничтожить оружие, а вывести его из Черногории и передать в зоны конфликтов. Такого мнения придерживается профессор МГУ Андрей Манойло.

«Это оружие боевое. Я предполагаю, что они придумали легенду для того, чтобы списать это оружие», — считает он.

Манойло отметил, что переправить советское оружие гораздо проще и выгоднее, нежели современные установки. Его практически невозможно отследить по номерам, сериям и моделям. Он напомнил, что ранее уже были подобные прецеденты. Когда-то якобы утилизированные в Венгрии и Румынии советские припасы попали в руки украинских радикалов.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #нато #черногория #вооружение #боеприпасы времен вов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы
Компания «Антонов» официально заявила, что без ее ведома никто не имеет ни права, ни возможности изготавливать самый грузоподъемный серийный самолет в мире Ан-124 «Руслан».
15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Раскрашенный в триколор камерунец из Люберец стал популярнее Забиваки

Раскрашенный в триколор камерунец из Люберец стал популярнее Забиваки

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР