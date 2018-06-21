Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста

Российская партия пенсионеров поддержала инициативу правительства по повышению пенсионного возраста, заявил председатель партии Николай Чеботарев.

Как пишет ТАСС, глава партии отметил, что повышение пенсионного возраста является инструментом для повышения пенсий. Этот механизм нужен для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и их ростом.

Он добавил, что если не провести пенсионную реформу сейчас, то через 5-10 лет пенсии перестанут индексироваться и значительно уменьшатся.

Партия пенсионеров намерена поддержать предложение Кабинета министров России при условии, что власти обратят на проблему «серьезнейшее внимание».

По словам Чеботарева, вопрос требует тщательных просчетов. Нужно донести до каждого, что, возможно, сначала придется потерпеть, но потом станет лучше. Он выразил мнение, что главной задачей сейчас является поднять качество жизни в стране, чтобы люди могли дожить до выхода на пенсию.

14 июня председатель российского правительства Дмитрий Медведев объявил о планах по повышению пенсионного возраста. Реформу намерены проводить до 2028 года для мужчин и до 2034 для женщин. Для мужчин планируется поднять пенсионный возраст до 65 лет, для женщин - до 63-х.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не затягивать с проведением данной реформы, но допустила, что ей потребуется шлифовка. Она отметила, что закон намерены принять уже осенью.