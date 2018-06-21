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15:02   21 Июня 2018
Россия

Первые трамваи «Витязь-М» прибыли в Москву

Первые трамваи «Витязь-М» прибыли в Москву

Первые трамваи модели «Витязь-М» с обновленным салоном появились на дорогах столицы. Ранее эксперты провели комплекс работ по улучшению транспортных средств.

Модернизация трамваев позволила увеличить количество сидячих мест с 60 до 64. Кроме того, специалисты добавили в салон еще одну накопительную площадку, где можно разместить велосипед, детскую коляску или крупногабаритный груз. 

Размер мониторов увеличился на треть. С помощью видеоэкранов пассажиры смогут получить всю необходимую информацию об остановках и изменениях в маршруте в реальном времени. 

Как сообщает Единый транспортный портал Москвы, к концу 2019 года количество трамваев  «Витязь-М» на дорогах Москвы увеличится до трехсот единиц.

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Автор: Надежда Егорова
#транспорт #общество #москвасейчас
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