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15:04   21 Июня 2018
Россия

Столичные деревья защитят от вредителей

Столичные деревья защитят от вредителей

В Москве стартовали работы по опрыскиванию деревьев на благоустроенных улицах, объявила в четверг пресс-служба столичного Департамента капитального ремонта.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Уточняется, что для защиты и подпитки растений используется смесь препаратов и микробиологических удобрений на основе полезных бактерий и грибков. Работы проводятся в сухую и безветренную погоду, чтобы вещество не распространялось по городу.

В департаменте поспешили заверить, что применяемый препарат безопасен для людей и животных. Тем не менее для спокойствия и удобства граждан опрыскивание в городе проводится вечером или ночью.

Опрыскивание - быстрый и эффективный способ защитить дерево от насекомых-вредителей и грибковых заболеваний. Кроме того, кроны растений через листья напитываются органическими удобрениями.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #деревья #москвасейчас #флора
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