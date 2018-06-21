Медведев: В приоритете бюджета РФ — повышение доходов россиян

На заседании комиссии правительства РФ по проектам в бюджете премьер-министр Дмитрий Медведев назвал три приоритета на ближайшие три года: рост зарплат граждан, увеличение пенсии выше уровня инфляции и рост экономики.

Политик подчеркнул, что нынешние условия для работы нельзя назвать комфортными. В мировой экономике существуют проблемы, а санкции против России сохраняются. Это мешает продуктивной деятельности.

Тем не менее, РФ доказала, что способна справится с такими трудностями, считает Медведев, но расслабляться нельзя. При подготовке бюджета правительство учтет все риски. Подобную тактику Кабмин использовал и в прошлые четыре года.

Главная задача в данных условиях — обеспечить национальное развитие, подчеркнул министр. Цели обозначены в майских указах 2018 года президента РФ Владимира Путина. Важнейшими из них Медведев назвал увеличение дохода граждан, увеличение пенсий выше уровня инфляции и экономический рост. При этом предполагается решение проблем в здравоохранении, образовании, важных отраслях экономики.