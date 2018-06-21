Мы в соц.сетях:
Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

 Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР
Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского
Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

 Папа Римский уверен, что без России не достичь единства

Папа Римский уверен, что без России не достичь единства
Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

 Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР
Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского
Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

 Папа Римский уверен, что без России не достичь единства

Папа Римский уверен, что без России не достичь единства
15:04   21 Июня 2018
Россия

Медведев: В приоритете бюджета РФ — повышение доходов россиян

Медведев: В приоритете бюджета РФ — повышение доходов россиян

На заседании комиссии правительства РФ по проектам в бюджете премьер-министр Дмитрий Медведев назвал три приоритета на ближайшие три года: рост зарплат граждан, увеличение пенсии выше уровня инфляции и рост экономики.

Политик подчеркнул, что нынешние условия для работы нельзя назвать комфортными. В мировой экономике существуют проблемы, а санкции против России сохраняются. Это мешает продуктивной деятельности.

Тем не менее, РФ доказала, что способна справится с такими трудностями, считает Медведев, но расслабляться нельзя. При подготовке бюджета правительство учтет все риски. Подобную тактику Кабмин использовал и в прошлые четыре года.

Главная задача в данных условиях — обеспечить национальное развитие, подчеркнул министр. Цели обозначены в майских указах 2018 года президента РФ Владимира Путина. Важнейшими из них Медведев назвал увеличение дохода граждан, увеличение пенсий выше уровня инфляции и экономический рост. При этом предполагается решение проблем в здравоохранении, образовании, важных отраслях экономики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #медведев #политика #бюджет #рост зарплат #увеличение пенсий
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы
Компания «Антонов» официально заявила, что без ее ведома никто не имеет ни права, ни возможности изготавливать самый грузоподъемный серийный самолет в мире Ан-124 «Руслан».
15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Раскрашенный в триколор камерунец из Люберец стал популярнее Забиваки

Раскрашенный в триколор камерунец из Люберец стал популярнее Забиваки

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР