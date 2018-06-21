Гутерреш готов помочь наладить отношения России и США

Глава ООН Антониу Гутерреш готов помочь в налаживании отношений России и США. При этом политик считает, что странам не нужно посредничество.

Он отметил, что сам не сможет решить все проблемы в отношениях между двумя странами. У держав есть свои каналы коммуникации. Однако, по его словам, он готов помочь. Россия и США должны вместе решать проблемы современного мира.

Ранее Гутерреш заявил, что ждет от российско-американского саммита успешных результатов. Он неоднократно подчеркивал, что в современном мире государствам сложно справляться с проблемами в одиночку, особенно, если речь идет о глобальном терроризме. Сотрудничество США и России является важной частью международной дипломатии.

Глава МИД Сергей Лавров согласился с генсеком. Он подчеркнул, что Москва поддерживает ООН и призывает страны решать мировые проблемы в тесном сотрудничестве, а не «конъюктурными подходами».

Однако Россия последнее время часто говорит о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. В альянсе наращивают боевой потенциал, стягивают технику к границам и проводят там военные учения, объясняя это «сдерживанием российской агрессии». Москва же неоднократно заявляла, что не будет нападать на страны альянса, однако не оставит без внимания потенциально опасные действия для ее безопасности.