Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы Соединенные Штаты и Россия преодолели разногласия по данному вопросу.

Интересы Москвы и Вашингтона в Сирии совпадают, между государствами не должно быть серьезных разногласий, уверен Гутерриш. Об этом он заявил, выступая в Международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Я убежден, что глубоких противоречий между Кремлем и Белым домом не существует. Фундаментальных стратегических различий между политикой государств в Сирии и на Ближнем Востоке нет. Российская сторона надеется объединить Сирию, поскольку находится с ней в теплых отношениях. США также заинтересованы в сохранении стабильности в регионе», — считает генеральный секретарь.

Он также выразил сожаление по поводу того, что стороны не сумели договориться и теперь занимают разные позиции в конфликте. От этих разногласий Ближний Восток страдает, резюмировал чиновник.

Мероприятия Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходят в Великом Новгороде регулярно, начиная с 2004 года.