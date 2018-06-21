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14:48   21 Июня 2018
Весь мир

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы Соединенные Штаты и Россия преодолели разногласия по данному вопросу.

Интересы Москвы и Вашингтона в Сирии совпадают, между государствами не должно быть серьезных разногласий, уверен Гутерриш. Об этом он заявил, выступая в Международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Я убежден, что глубоких противоречий между Кремлем и Белым домом не существует. Фундаментальных стратегических различий между политикой государств в Сирии и на Ближнем Востоке нет. Российская сторона надеется объединить Сирию, поскольку находится с ней в теплых отношениях. США также заинтересованы в сохранении стабильности в регионе», — считает генеральный секретарь.

Он также выразил сожаление по поводу того, что стороны не сумели договориться и теперь занимают разные позиции в конфликте. От этих разногласий Ближний Восток страдает, резюмировал чиновник. 

Мероприятия Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходят в Великом Новгороде регулярно, начиная с 2004 года.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #сша #сирия #гутерриш
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