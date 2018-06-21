ЕС выделит помощь жителям Сирии и Ливана

Евросоюз выделяет 165 миллионов евро на проекты по оказанию гуманитарной поддержки сирийских беженцев и местного населения в Ливане.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Согласно ее данным, денежные средства направят на обеспечение школьного обучения для детей беженцев и оказание социальной поддержки как самим беженцам, так и многим жителям Ливана, который пострадал в результате конфликта на территории Сирии.

Помимо этого, Европейский союз выделяет из целевого фонда еще два миллиона евро, чтобы поддержать граждан Палестины, вынужденных бежать из Сирии в Иорданию.