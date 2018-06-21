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14:44   21 Июня 2018
Весь мир

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

Фатма Самура - генсекретарь ФИФА - заявила, что никогда не сомневалась в успехе чемпионата мира в России.

Она подчеркнула, что РФ организовала один из лучших турниров в истории. Три недели внимание всего мира приковано к стране, и все проходит на самом высоком уровне. И здорово, что российская сборная находится вверху турнирной таблицы.

Самура призналась, что единственное, в чем она сомневалась, - победа сборной Сенегала вначале чемпионата. Но та сделала это, осчастливив генсека ФИФА.

Чемпионат мира по футболу в этом году проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Российская сборная к настоящему моменту уже вышла в плей-офф мундиаля, набрав восемь очков в двух играх. Последний матч в групповом этапе команда проведет против Уругвая 25 июня на арене Самары.

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Автор: Юлия Халус
#россия #чм-2018 #фифа #общество #чм #чм2018 #самура
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