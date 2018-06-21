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14:33   21 Июня 2018
Весь мир

«Выиграть или умереть» — главный тренер сборной Уругвая о предстоящем матче с Россией

«Выиграть или умереть» — главный тренер сборной Уругвая о предстоящем матче с Россией

Главный тренер уругвайской сборной Оскар Табарес рассчитывает на победу в предстоящем матче с российскими спортсменами.

Табарес отметил, что Уругвай надеется показать «хороший футбол». Команда находится в хорошей форме и играет на высоком уровне. Слова тренера привел портал Sports.ru.

«Надо выиграть или умереть», — заявил Табарес.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. В первом матче соревнований сыграли сборные России и Саудовской Аравии. Россияне победили со счетом 5:0. Позже РФ встретилось с командой Египта, выиграв 3:1. Матч с Уругваем пройдет 25 июня.

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Автор: Павел Никифоров
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