«Выиграть или умереть» — главный тренер сборной Уругвая о предстоящем матче с Россией

Главный тренер уругвайской сборной Оскар Табарес рассчитывает на победу в предстоящем матче с российскими спортсменами.

Табарес отметил, что Уругвай надеется показать «хороший футбол». Команда находится в хорошей форме и играет на высоком уровне. Слова тренера привел портал Sports.ru.

«Надо выиграть или умереть», — заявил Табарес.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. В первом матче соревнований сыграли сборные России и Саудовской Аравии. Россияне победили со счетом 5:0. Позже РФ встретилось с командой Египта, выиграв 3:1. Матч с Уругваем пройдет 25 июня.