Генпрокуратура и Минюст поддержали новый проект постановления о митингах

Верховный суд на пленуме учел замечания и поправки обоих ведомств. Документ разъясняет вопросы по спорам, связанным с проведением митингов и протестных акций, а также вводит новые нормы административной ответственности для участников акций протеста.

Заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек сообщил, что ведомство поддерживает постановление. По его словам, Конституция — гарант права на проведение публичных мероприятий, при это данное право необходимо законодательно ограничить в целях безопасности.

Он отметил, что проект постановления четко разграничивает составы преступления и административного нарушения, что положительно скажется на эффективности работы судов.

Судья Верховного суда РФ Владимир Меркулов уверен: новое постановление поможет наладить диалог между гражданами и властью. Закон позволяет отказать в проведении массового мероприятия, если место, рядом с которым запланирован митинг, небезопасно. Например, на территориях, прилегающих к исправительным учреждениям, подчеркнул Меркулов.