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14:44   21 Июня 2018
Россия

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится в херсонском СИЗО в нормальных условиях, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала в Госдуме, что по ее просьбе ее украинская коллега Людмила Денисова навестила Вышинского. Он содержится в камере, рассчитанной на пять человек. Помещение оборудовано душем и туалетом.

Москалькова также уточнила, что Вышинскому помогает адвокат. Она рассчитывает, что ей удастся лично посетить Вышинского, чтобы с юридической точки зрения помочь обеспечить защиту его прав и свобод.

Накануне Москалькова сообщила, что посещение журналиста запланировано на 23 июня.

Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в редакцию РИА Новости Украина в Киеве с целью обыска. В этот же день задержали главу портала РИА Новости Украина Вышинского. Он подозревается в госизмене. Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского на двухмесячный срок.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #москалькова #вышинский
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