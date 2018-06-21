Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится в херсонском СИЗО в нормальных условиях, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала в Госдуме, что по ее просьбе ее украинская коллега Людмила Денисова навестила Вышинского. Он содержится в камере, рассчитанной на пять человек. Помещение оборудовано душем и туалетом.

Москалькова также уточнила, что Вышинскому помогает адвокат. Она рассчитывает, что ей удастся лично посетить Вышинского, чтобы с юридической точки зрения помочь обеспечить защиту его прав и свобод.

Накануне Москалькова сообщила, что посещение журналиста запланировано на 23 июня.

Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в редакцию РИА Новости Украина в Киеве с целью обыска. В этот же день задержали главу портала РИА Новости Украина Вышинского. Он подозревается в госизмене. Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского на двухмесячный срок.