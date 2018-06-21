Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Об этом лидер ЛДПР написал в письме, которое направил президенту Владимиру Путину.

Политик отметил, что через 20 лет после того, как в силу вступил Договор о дружбе, Украина стала часто игнорировать его и нарушать многие статьи. Некоторые пункты документа вовсе уже неактуальны.

Договор заключили на десять лет, после чего следует его автоматическое продление, пока какая-либо из сторон не решит прекратить его действие. Для этого надо уведомить партнера за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

На основании всего этого депутаты ЛДПР и обратились к Путину с предложением разорвать Договор.

Документ подписали в 1997 году. В силу он вступил в апреле 1999 года. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны могут заявить о его расторжении.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко говорил, что Рада рассмотрит законопроект о разрыве отдельных положений Договора о дружбе с Россией.