Медведев поручил внести в Госдуму проект по налоговому маневру

Необходимо, чтобы коллеги успели рассмотреть его до конца весенней сессии, подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства напомнил, что на прошлом заседании поручал доработать законопроекты по налоговым вопросам. По ним имелись некоторые разногласия. Прежде всего, по документам, которые определяют основные параметры так называемого налогового маневра в нефтегазовой сфере. Министры провели согласования и консультации с представителями отрасли. Теперь предстоит рассмотреть все доработанные документы, чтобы в ближайшее время внести в нижнюю палату парламента.

Медведев также рассказал, что на прошлом заседании правительство приняло несколько решений по пенсионной и налоговой системам. Большинство их них уже рассмотрели и направили в Госдуму.