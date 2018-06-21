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 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

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 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

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14:14   21 Июня 2018
Россия

Названы самые популярные курорты на озерах России

Названы самые популярные курорты на озерах России

Сайт Tvil.ru опубликовал список самых популярных курортов на российских озерах. В основе рейтинга лежат брони туристов в частном секторе. Сервис проанализировал брони с 1 июля по 31 августа 2018 года. 

Самым популярным направлением стал Соль-Илецк в Оренбургской области. Второе место занимает местечко Якты-Куль в Башкортостане. На третьем месте расположился город Осташков с озером Селигер, которые находятся в Тверской области. Кроме того, в пятерку лучших попали Яровое в Алтайском крае и Листвянка на Байкале.

Как правило, туристы бронируют жилье на шесть ночей. В сутки траты составляют около двух тысяч рублей. Самым бюджетным вариантом признан Якты-Куль — 1610 рублей за семью в сутки. Дороже всего отдохнуть придется в Листвянка — 4050 рублей в сутки.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #отдых #отпуск #общество
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