Медведев назначил нового замглавы аппарата правительства

Этот пост занял Анатолий Кириенко, который ранее занимал должность замначальника Контрольного управления президента РФ.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в четверг, 21 июня, опубликовали на сайте Кабмина.

Руководит аппаратом правительства с 18 мая текущего года Константин Чуйченко. Помимо Кириенко его заместителями являются еще 11 политиков: Сергей Приходько, Марина Ентальцева, Евгений Забарчук, Андрей Логинов, Нелли Найговзина, Олег Савельев, Валерий Сидоренко, Наталья Тимакова, Михаил Тринога, а также Алексей Уваров.