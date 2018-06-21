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Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
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14:07   21 Июня 2018
Россия

Медведев назначил нового замглавы аппарата правительства

Медведев назначил нового замглавы аппарата правительства

Этот пост занял Анатолий Кириенко, который ранее занимал должность замначальника Контрольного управления президента РФ.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в четверг, 21 июня, опубликовали на сайте Кабмина.

Руководит аппаратом правительства с 18 мая текущего года Константин Чуйченко. Помимо Кириенко его заместителями являются еще 11 политиков: Сергей Приходько, Марина Ентальцева, Евгений Забарчук, Андрей Логинов, Нелли Найговзина, Олег Савельев, Валерий Сидоренко, Наталья Тимакова, Михаил Тринога, а также Алексей Уваров.

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Автор: Юлия Халус
#россия #медведев #политика #аппарат правительства #анатолий кириенко
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