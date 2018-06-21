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Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

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14:08   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

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Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Новый закон предусматривает разделение полномочий начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что закон нужно принять как можно быстрее. В четверг парламент принял его во втором чтении. Новый документ поддержали 248 депутатов.  

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, закон систематизирует все ранее проведенные и запланированные реформы оборонной сферы страны. Он заявил, что документ также предусматривает возможное вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Закон также призван изменить военную иерархию. Так, теперь пост Главнокомандующего вооруженными силам станет самым высоким в украинской армии. Принимать решение о назначении Главкома будет президент. Главнокомандующий также обязан отчитываться перед министром обороны и главой государства.

Генеральный штаб займется разработкой стратегии государственной обороны, координацией и контролем за исполнением задач в военной сфере органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и силами обороны.                    

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Автор: Надежда Егорова
#украина #верховнаярада #нацбезопасность
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