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14:36   21 Июня 2018
Весь мир

Впервые в истории США зафиксировано сокращение белого населения

Впервые в истории США зафиксировано сокращение белого населения

Белое население США впервые в истории этого государства сократилось в период с 2015 по 2016 годы.

Об этом со ссылкой на опубликованные в четверг данные Бюро переписи населения США сообщает газета Hill.

Согласно информации Бюро, с 2016 по 2017 годы количество белых граждан Соединенных Штатов уменьшилось на 0,02%, или на 31 тысяч 516 человек — до 197,8 миллиона, что является «историческим изменением» в развитии народонаселения американского государства.

Однако, как заявила журналистам работник Бюро Молли Кромуэлл, такие перемены на самом деле произошли годом ранее, но показатель убыли специалисты сочли столь несущественным - 9 тысяч 475 человек, - что его не стали учитывать, и доля белого населения в США была тогда приведена как не претерпевшая изменений.

В минувшем году, отмечается в докладе, количество проживающих в стране выходцев из стран Латинской Америки увеличилось на 2,1% по сравнению с предшествующим годом, составив 58,9 миллионов человек. За тот же период численность граждан страны возросла на 1,2%, до 47,4 миллиона человек, а число жителей США азиатского происхождения увеличилось на 3,1%, до 22,2 млн.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #общество #демография #население
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