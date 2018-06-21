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14:05   21 Июня 2018
Россия

Россияне смогут выбрать дату свадьбы

Россияне смогут выбрать дату свадьбы

Такая возможность у граждан РФ появится в октябре этого года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как сообщает «360», инициатива разработана для улучшения процесса регистрации брака. Подача заявлений станет проще и удобнее для желающих заключить брак.

Поясняется, что согласно нынешним нормам удобную дату для проведения регистрации выбрать не получится. Свадьба обычно происходит спустя месяц после подачи заявления. Данный подход не позволяет разгрузить ЗАГСы и мотивирует коррупцию.

Россияне смогут выбрать дату свадьбы

Изменения авторы предлагают внести в Семейный кодекс и федеральный закон. Граждане РФ смогут сами решить, в какой день и время заключить брак. После подачи соответствующего заявления должно пройти не меньше месяца, но не больше года. Дату можно выбрать через «Госуслуги». По уважительным причинам возможна регистрация в течение месяца после подачи документов.

Закон, в случае принятия, заработает с 1 октября текущего года.

 

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Автор: Павел Никифоров
#россия #свадьба #общество #загс #дата регистрации
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