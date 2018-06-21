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Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

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 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
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14:07   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Участники протестной акции в Киеве ворвались в здание городского совета.

Об этом сообщает украинский интернет-телеканал Hromadske. Протестующие выступают за сохранение артефактов, которые были обнаружены в ходе раскопок на Почтовой площади при возведении торгового центра. Также они выступили с инициативой создать на территории этой площади музей.

21 июня утром у здания городского совета собрались порядка сотни протестующих. Некоторым из них удалось прорваться в кулуары горсовета. Как пишет СМИ, сотрудники полиции охраняют вход в сессионный зал. Уточняется, что активисты установили палатки перед зданием.

Накануне сообщалось, что националисты устроили погром в здании Харьковского городского совета. Потасовка произошла между работниками "Муниципальной охраны" и активистами, которые хотели прорваться на сессию. Инцидент произошел утром в среду.

Помимо погрома в здании, националисты засунули в мусорный бак заместителя городского головы Андрея Руденко. Глава департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко оценил нанесенный активистами ущерб в 75 тысяч долларов.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #киев #протест #горсовет
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