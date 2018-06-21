Медведев поручил отслеживать ситуацию на рынке бензина

При необходимости следует предпринимать дополнительные меры, как мы договаривались ранее, подчеркнул глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр объяснил, что сейчас ситуация на рынке топлива в стране стабильная. Меры, предложенные правительством, дали эффект. Тем не менее стоит продолжать отслеживать обстановку, чтобы при необходимости предпринять дополнительные шаги.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что Кабмин может ввести квоты на уровне 17,5% от всей добычи для российских производителей нефти по поставкам топлива на внутренний рынок. Эта мера должна обеспечить Россию нефтепродуктами.

Согласно данным Росстата, цены на бензин в России в мае текущего года выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Чтобы сдержать их, министры решили отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля и понизить акцизы на бензин на три тысячи рублей, а на дизель - на две тысячи с 1 июня.