Вблизи Саяно-Шушенской ГЭС нашли древнюю мумию

На могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в республике Хакасия археологи нашли мумию — как предполагается, первого века до нашей эры.

Об этом сообщает Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК). Отмечается, что мумия была обнаружена специалистами в каменном ящике, закрытом крышкой.

Как сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на представителя ИИМК, в настоящее время находку практически полностью расчистили. Помимо мумии, которая полностью сохранилась, поблизости обнаружены утварь и предметы быта.

Отмечается, что прогнозы археологов весьма оптимистичны. Вероятнее, сохранились мягкие ткани тела, кожа, а также детали одежды. Работу по восстановлению сейчас продолжают реставраторы экспедиции ИИМК РАН.

В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, которая принадлежит компании «Русгидро», по причине разрушения крепежных элементов произошла крупная трагедия — мощным потоком воды сорвало крышку гидроагрегата №2 и машинный зал хлынула вода. Ремонтные мастерские, в которых на момент ЧП находились люди, оказались затоплены. Жертвами аварии стали 75 человек.