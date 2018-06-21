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13:56   21 Июня 2018
Россия

Вблизи Саяно-Шушенской ГЭС нашли древнюю мумию

Вблизи Саяно-Шушенской ГЭС нашли древнюю мумию

На могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в республике Хакасия археологи нашли мумию — как предполагается, первого века до нашей эры.

Об этом сообщает Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК). Отмечается, что мумия была обнаружена специалистами в каменном ящике, закрытом крышкой. 

Как сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на представителя ИИМК, в настоящее время находку практически полностью расчистили. Помимо мумии, которая полностью сохранилась, поблизости обнаружены утварь и предметы быта.

Отмечается, что прогнозы археологов весьма оптимистичны. Вероятнее, сохранились мягкие ткани тела, кожа, а также детали одежды. Работу по восстановлению сейчас продолжают реставраторы экспедиции ИИМК РАН.

В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, которая принадлежит компании «Русгидро», по причине разрушения крепежных элементов произошла крупная трагедия — мощным потоком воды сорвало крышку гидроагрегата №2 и машинный зал хлынула вода. Ремонтные мастерские, в которых на момент ЧП находились люди, оказались затоплены. Жертвами аварии стали 75 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #археологи #раскопки #мумия #саяно-шушинская гэс
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