Мы в соц.сетях:
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
13:55   21 Июня 2018
Весь мир

Путин и Гутерриш обсудили выход США из СПЧ

Путин и Гутерриш обсудили выход США из СПЧ

В среду прошла встреча главы государства Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. Политики обсудили выход США из Совета ООН по правам человека.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на повестке встречи стояли острые международные вопросы, в частности и выход Вашингтона из СПЧ. Он отметил, что тема Украины не затрагивалась. 

Путин во время встречи заявил, что ООН является универсальной площадкой для урегулирования конфликтов и кризисов. Он напомнил, что именно Устав организации лежит в основе международного права.

Путин и Гутерриш обсудили выход США из СПЧ

Глава ООН также встретился с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. На переговорах генсек отметил, что сотрудничество России и США является гарантом безопасности и стабильности всего мира. Это особенно важно сейчас, когда угроза глобального терроризма растет, когда неизбежны масштабные конфликты, с которыми государствам сложно справиться в одиночку. 

Ранее Белый дом объяснил выход из СПЧ тем, что «слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #политика #спч #гутерриш
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова раскритиковала статистику депутата-земляка Рифата Шайхутдинова.
14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье

Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

21:51   20 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР