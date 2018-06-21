Путин и Гутерриш обсудили выход США из СПЧ

В среду прошла встреча главы государства Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша. Политики обсудили выход США из Совета ООН по правам человека.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на повестке встречи стояли острые международные вопросы, в частности и выход Вашингтона из СПЧ. Он отметил, что тема Украины не затрагивалась.

Путин во время встречи заявил, что ООН является универсальной площадкой для урегулирования конфликтов и кризисов. Он напомнил, что именно Устав организации лежит в основе международного права.

Глава ООН также встретился с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. На переговорах генсек отметил, что сотрудничество России и США является гарантом безопасности и стабильности всего мира. Это особенно важно сейчас, когда угроза глобального терроризма растет, когда неизбежны масштабные конфликты, с которыми государствам сложно справиться в одиночку.

Ранее Белый дом объяснил выход из СПЧ тем, что «слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым».