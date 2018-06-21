Мы в соц.сетях:
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
13:38   21 Июня 2018
Россия

Лавров: Москва скептически отнеслась к докладу комиссии ООН по Восточной Гуте

Лавров: Москва скептически отнеслась к докладу комиссии ООН по Восточной Гуте

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что такое отношение России к докладу независимой комиссии ООН сложилось из-за дистанционных методов работы.

Специалисты не выезжали на место событий, а использовали информацию из соцсетей. Эксперты якобы опросили 140 человек. Лавров подчеркнул, что Москва скептически относится к такой методике.

Докладом занималась комиссия по правам человека. Министр отметил, что мандат организация получила путем «неоднозначного голосования» в Совете ООН. Эксперты разбирают те или иные ситуации в Сирии дистанционно. В их компетенцию входят также военные преступления и использование химического оружия. Россия уже не раз критиковала способы выяснения обстоятельств, которыми пользуется комиссия, подчеркнул Лавров.

Доклад комиссия ООН опубликовала в среду, 20 июня. Согласно документу, в организации пришли к выводу, что все стороны боев в Восточной Гуте совершали преступления. Доклад вынесут на обсуждение сессии СПЧ в Женеве 26 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #сирия #лавров #политика #восточная гута #комиссия оон
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова раскритиковала статистику депутата-земляка Рифата Шайхутдинова.
14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье

Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

21:51   20 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР