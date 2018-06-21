Лавров: Москва скептически отнеслась к докладу комиссии ООН по Восточной Гуте

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что такое отношение России к докладу независимой комиссии ООН сложилось из-за дистанционных методов работы.

Специалисты не выезжали на место событий, а использовали информацию из соцсетей. Эксперты якобы опросили 140 человек. Лавров подчеркнул, что Москва скептически относится к такой методике.

Докладом занималась комиссия по правам человека. Министр отметил, что мандат организация получила путем «неоднозначного голосования» в Совете ООН. Эксперты разбирают те или иные ситуации в Сирии дистанционно. В их компетенцию входят также военные преступления и использование химического оружия. Россия уже не раз критиковала способы выяснения обстоятельств, которыми пользуется комиссия, подчеркнул Лавров.

Доклад комиссия ООН опубликовала в среду, 20 июня. Согласно документу, в организации пришли к выводу, что все стороны боев в Восточной Гуте совершали преступления. Доклад вынесут на обсуждение сессии СПЧ в Женеве 26 июня.