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13:48   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Госсовет Крыма ответил на критику Гайдука в адрес жителей Республики

Госсовет Крыма ответил на критику Гайдука в адрес жителей Республики

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук назвал крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, «инвалидами внутреннего и внешнего погружения». Высказывание встретило резкую критику со стороны Госсовета Крыма.

Такое заявление Гайдук сделал, выступая на форуме, посвященному «российскому империализму». Он также показал фото с митингов, посвященных годовщине присоединения Крыма.

«Как вернуть их в сознание? Они инвалиды внутреннего и внешнего погружения, и это не обсуждается. Нужно разработать план деоккупации территории, и вернуть крымчанам здравый смысл. Только не предлагайте отправить всех в Сибирь!» — сказал экс-командующий ВМС Украины.

Гайдук уверен: население полуострова принудительно подверглось «российской ассимиляции», а «оккупация Крыма» началась задолго до украинского кризиса в 2014 году. По его словам Россия готовилась забрать Крым сразу после распада СССР. Формы оккупации различны, добавил он, — сначала российские власти якобы сорвали военные учения в республики, затем — заставили жителей региона отказаться от украинской идентичности.

Госсовет Крыма ответил на критику Гайдука в адрес жителей Республики

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк, комментируя заявления экс-военного, предположил, что Гайдук страдает от кессонной болезни. В беседе с Федеральным агентством новостей, политик заметил, что по долгу службы Сергею Гайдуку приходилось часто погружаться в морские глубины, поэтому он вполне мог бы «приобрести» кессонную болезнь, которая поражает мозг.

«Донырялся, что называется», — подчеркнул  парламентарий.

Черняк предложил бывшему главе флота поправить здоровье в крымских санаториях и пообещал дать их адреса.

Его возмутило, что человек, принесший присягу на верность Советскому союзу, пытается привлечь внимание таким странным образом. Черняк уверен: главная мотивация Гайдука деньги, ради которых он готов и дальше придерживаться антироссийских взглядов.

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Автор: Надежда Егорова
#украина #крым #черняк #гаййдук
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