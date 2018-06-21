Мы в соц.сетях:
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
13:39   21 Июня 2018
Россия

Парк футбола открылся на Красной площади

Парк футбола открылся на Красной площади

Открытие парка футбола чемпионата мира в России состоялась на Красной площади.

В церемонии поучаствовали вице-премьер российского правительства по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, председатель организационного комитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, гендиректор этого комитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и генсек данной международной федерации Фатма Самура.

По словам Самуры, она не сомневалась в том, что России удастся организовать чемпионат мира на самом высоком уровне.

Миллионы болельщиков со всего света посетили эту страну ради атмосферы футбольного праздника. Она также призналась, что у нее были единственные сомнения только в том, что команда из ее родного Сенегала начнет чемпионат с победы. В заключении генсекретарь ФИФА заявила, что рада открыть Парк футбола в российской столице.

Парк футбола открылся на Красной площади

Голодец тоже произнесла речь на открытии, в ходе которой отметила, что в рамках ЧМ уже состоялось 20 матчей. Она назвала турнир праздником футбола, спорта, а также взаимопонимания и дружбы.

Чемпион мира и Европы Икер Касильяс подчеркнул, что Россия хорошо принимает болельщиков и поздравил российскую сборную с выходом в следующий этап чемпионата мира.

Чемпионата мира по футболу стартовал в России 14 июня и продлится по 15 июля. Матчи запланированы в 11 российских городах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #чм #чм 2018 #парк футбола #чм - 2018 #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова раскритиковала статистику депутата-земляка Рифата Шайхутдинова.
14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье

Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

21:51   20 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР