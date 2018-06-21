Парк футбола открылся на Красной площади

Открытие парка футбола чемпионата мира в России состоялась на Красной площади.

В церемонии поучаствовали вице-премьер российского правительства по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, председатель организационного комитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, гендиректор этого комитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и генсек данной международной федерации Фатма Самура.

По словам Самуры, она не сомневалась в том, что России удастся организовать чемпионат мира на самом высоком уровне.

Миллионы болельщиков со всего света посетили эту страну ради атмосферы футбольного праздника. Она также призналась, что у нее были единственные сомнения только в том, что команда из ее родного Сенегала начнет чемпионат с победы. В заключении генсекретарь ФИФА заявила, что рада открыть Парк футбола в российской столице.

Голодец тоже произнесла речь на открытии, в ходе которой отметила, что в рамках ЧМ уже состоялось 20 матчей. Она назвала турнир праздником футбола, спорта, а также взаимопонимания и дружбы.

Чемпион мира и Европы Икер Касильяс подчеркнул, что Россия хорошо принимает болельщиков и поздравил российскую сборную с выходом в следующий этап чемпионата мира.

Чемпионата мира по футболу стартовал в России 14 июня и продлится по 15 июля. Матчи запланированы в 11 российских городах.