Президент РФ Владимир Путин провел в среду частную встречу с бывшим главой FIFA Йозефом Блаттером, о деталях беседы в Кремле не сообщают.

Об этом представителям СМИ в четверг рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это была частная встреча и никаких деталей мы представить вам не можем», — заявил представитель Кремля.

Блаттер ранее рассказал ТАСС, что встретился с президентом РФ в среду. Экс-глава FIFA заявил, что Путин пригласил его на встречу, беседа была недолгой. Во время разговора Блаттер и российский президент вспомнили события 2 декабря 2010 года, когда Путину, что Россия получила право проведения ЧМ в 2018 году.

«Обсудив те события, мы говорили только о чемпионате мира», — добавил Блаттер.

Блаттер занимал пост главы FIFA с 1998 по 2015 год. Россия получила право проведения мундиаля на своей территории 2 декабря 2010 года по итогам заседания исполкома организации в Цюрихе.

Блаттер, которого отстранили от футбольной деятельности на шесть лет после расследования комитета FIFA по этике, прибыл на ЧМ-2018 как частное лицо.