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13:22   21 Июня 2018
Весь мир

Польша изменит план оснащения армии с учетом «российской угрозы»

Польша изменит план оснащения армии с учетом «российской угрозы»

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ведомство намерено скорректировать планы оснащения ВС страны с учетом «российской угрозы».

В связи с этим изменится программа закупки вертолетов. Блащак подчеркнул, что важно понять, какие вертолеты необходимы для польской армии в первую очередь. Сейчас у Варшавы в приоритете  «закупка вертолетов для борьбы с подводными лодками». В скором времени правительство объявит конкурс на закупку машин. 

Польша изменит план оснащения армии с учетом «российской угрозы»

Кроме того, Блащак считает, что предыдущее руководство страны собиралось создать армию, которая предназначена, скорее, для экспедиционных операций. Он отметил, что в то время Варшава рассчитывала на дружеские отношения с Москвой и верила, что с востока можно не ожидать какие-либо угрозы.

Польша изменит план оснащения армии с учетом «российской угрозы»

Политики Запада часто говорят о некой «российской угрозе». Чаще всего эту риторику можно услышать из уст политиков стран Балтии. Москва в свою очередь не раз говорила, что никогда не станет нападать на какую-либо страну НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что альянс это прекрасно понимает, однако пользуется поводом, чтобы разместить свою технику и батальоны рядом с российскими границами.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #польша #нато #российская угроза #блащак
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