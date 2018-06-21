Польша изменит план оснащения армии с учетом «российской угрозы»

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ведомство намерено скорректировать планы оснащения ВС страны с учетом «российской угрозы».

В связи с этим изменится программа закупки вертолетов. Блащак подчеркнул, что важно понять, какие вертолеты необходимы для польской армии в первую очередь. Сейчас у Варшавы в приоритете «закупка вертолетов для борьбы с подводными лодками». В скором времени правительство объявит конкурс на закупку машин.

Кроме того, Блащак считает, что предыдущее руководство страны собиралось создать армию, которая предназначена, скорее, для экспедиционных операций. Он отметил, что в то время Варшава рассчитывала на дружеские отношения с Москвой и верила, что с востока можно не ожидать какие-либо угрозы.

Политики Запада часто говорят о некой «российской угрозе». Чаще всего эту риторику можно услышать из уст политиков стран Балтии. Москва в свою очередь не раз говорила, что никогда не станет нападать на какую-либо страну НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что альянс это прекрасно понимает, однако пользуется поводом, чтобы разместить свою технику и батальоны рядом с российскими границами.