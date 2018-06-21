Мы в соц.сетях:
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

Москалькова рассказала об условиях содержания Вышинского в украинском СИЗО

 Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил расторгнуть Договор о дружбе с Украиной
Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

Верховная Рада приняла закон о национальной безопаности Украины

 Протестующие прорвались в здание киевского городского совета

Протестующие прорвались в здание киевского городского совета
Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

Генсек ООН: Интересы России и США в Сирии совпадают

 На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России

На самом высоком уровне: генсек ФИФА оценила ЧМ в России
13:16   21 Июня 2018
Россия

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Речь о видеозаписи, на которой бразильские фанаты окружили российскую девушку, скандируя на португальском языке «российские розовые вагины».

Случай произошел после одной из игры национальных команд на чемпионате мира. Группа болельщиков из Бразилии, распевая «Buceta Rosa» (в переводе с португальского - розовая вагина), окружили молодую россиянку. Они попросили девушку спеть с ними, и та согласилась. Один из молодых людей снял все на видео и опубликовал в сеть.

Соотечественники болельщиков, однако, шутку не оценили. Один из участников розыгрыша, сотрудник бразильской авиакомпании Фелипе Уилсон уже лишился работы. Еще одного мужчину, в котором распознали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, ожидает дисциплинарная проверка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #чм-2018 #бразилия #общество #весь мир #чм #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова раскритиковала статистику депутата-земляка Рифата Шайхутдинова.
14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье

Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

21:51   20 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР