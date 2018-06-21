Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Речь о видеозаписи, на которой бразильские фанаты окружили российскую девушку, скандируя на португальском языке «российские розовые вагины».

Случай произошел после одной из игры национальных команд на чемпионате мира. Группа болельщиков из Бразилии, распевая «Buceta Rosa» (в переводе с португальского - розовая вагина), окружили молодую россиянку. Они попросили девушку спеть с ними, и та согласилась. Один из молодых людей снял все на видео и опубликовал в сеть.

Соотечественники болельщиков, однако, шутку не оценили. Один из участников розыгрыша, сотрудник бразильской авиакомпании Фелипе Уилсон уже лишился работы. Еще одного мужчину, в котором распознали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниша, ожидает дисциплинарная проверка.