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12:59   21 Июня 2018
Россия

Медведев провел совещание по пенсионной реформе

Медведев провел совещание по пенсионной реформе

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание с администрацией президента, депутатами Госдумы и партии «Единая Россия».

В ходе встречи они обсудили предложения по изменению пенсионного законодательства. Как указывается на сайте кабинета министров, также к совещанию подключили представителей финансово-экономического и социального блоков правительства.

Участники встречи обсудили с премьером предложения по проведению пенсионной реформы, вопросы занятости, трудоустройства молодых специалистов и гарантии наличия работы для граждан старшего поколения.

14 июня премьер-министр объявил о решении правительства России повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Предполагается, что реформу будут вводить поэтапно. Ее реализация начнется в 2019 году, завершить преобразования хотят к 2034 году. Такая мера позволит каждый год увеличивать пенсии нынешним пенсионерам на тысячу рублей. По этому вопросу в Госдуме появится специальная рабочая группа.

Медведев провел совещание по пенсионной реформе

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рассмотрит изменения после обсуждения в регионах.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не затягивать с реформой, но допустила возможную шлифовку закона. По ее словам, закон планируют принять уже осенью.

19 июня пресс–секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не планирует проводить встречи с членами Кабмина для обсуждения пенсионной реформы.

Сейчас, в соответствии с условиями, установленными в 1930-х годах, мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Вопрос повышения пенсионного возраста необходим для обеспечения роста пенсий темпами, опережающими инфляцию.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #медведев #политика #единая россия #пенсионная реформа
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