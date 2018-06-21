Мы в соц.сетях:
Медведев провел совещание по пенсионной реформе

Медведев провел совещание по пенсионной реформе

 Пять человек пострадали в драке в центре Москвы

Пять человек пострадали в драке в центре Москвы
ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

 Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области
Советник по нацбезопасности США посетит Россию — Кремль

Советник по нацбезопасности США посетит Россию — Кремль

 Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США

Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США
Медведев провел совещание по пенсионной реформе

Медведев провел совещание по пенсионной реформе

 Пять человек пострадали в драке в центре Москвы

Пять человек пострадали в драке в центре Москвы
ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

 Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области
Советник по нацбезопасности США посетит Россию — Кремль

Советник по нацбезопасности США посетит Россию — Кремль

 Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США

Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США
12:49   21 Июня 2018
Весь мир

Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США

Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что сотрудничество США и России — очень важная составляющая мира на всей земле. В связи с этим он ждет от саммита США-РФ исключительно положительных результатов.

Гутерриш отметил, что диалог и сотрудничество могут привести к установлению мирной и предсказуемой международной обстановки. В таких условиях было бы проще исполнять резолюции ООН  и всех других организаций, которые обеспечивают спокойствие и безопасность. 

Обо всем этом генсек говорил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что Москва — постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из важных частей организации.

Генсек считает, что с учетом большого количества угроз с разных сторон, масштабных конфликтов и глобального терроризма все большее значение имеет многосторонняя дипломатия. В одиночку государствам уже не справиться.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #оон #лавров #политика #гутерриш
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет.
11:20   21 Июня 2018
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье

Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
Самое читаемое
Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной