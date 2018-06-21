Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что сотрудничество США и России — очень важная составляющая мира на всей земле. В связи с этим он ждет от саммита США-РФ исключительно положительных результатов.

Гутерриш отметил, что диалог и сотрудничество могут привести к установлению мирной и предсказуемой международной обстановки. В таких условиях было бы проще исполнять резолюции ООН и всех других организаций, которые обеспечивают спокойствие и безопасность.

Обо всем этом генсек говорил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что Москва — постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из важных частей организации.

Генсек считает, что с учетом большого количества угроз с разных сторон, масштабных конфликтов и глобального терроризма все большее значение имеет многосторонняя дипломатия. В одиночку государствам уже не справиться.