МИД не стал комментировать слухи о подготовке встречи Трампа и Путина

Мы не комментируем утечки, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он тем не менее указал, что Москва всегда готова к контактам с Вашингтоном.

The Wall Street Journal ранее писала со ссылкой на информированный источник, что Белый дом занимается подготовкой встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Уточняется, что переговоры хотят назначить на середину июля после саммита НАТО в одной из европейских стран. В частности, о готовности принять лидеров уже заявила Австрия.

В четверг утром «Интерфакс» со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что для подготовки возможного саммита России и США Москву на следующей неделе посетит советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.