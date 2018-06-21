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Медведев провел совещание по пенсионной реформе

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 Пять человек пострадали в драке в центре Москвы

Пять человек пострадали в драке в центре Москвы
ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

 Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области
Советник по нацбезопасности США посетит Россию — Кремль

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 Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США

Генсек ООН ждет успешных результатов от саммита России и США
12:45   21 Июня 2018
Весь мир

МИД не стал комментировать слухи о подготовке встречи Трампа и Путина

МИД не стал комментировать слухи о подготовке встречи Трампа и Путина

Мы не комментируем утечки, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он тем не менее указал, что Москва всегда готова к контактам с Вашингтоном.

The Wall Street Journal ранее писала со ссылкой на информированный источник, что Белый дом занимается подготовкой встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Уточняется, что переговоры хотят назначить на середину июля после саммита НАТО в одной из европейских стран. В частности, о готовности принять лидеров уже заявила Австрия.

В четверг утром «Интерфакс» со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что для подготовки возможного саммита России и США Москву на следующей неделе посетит советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

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Автор: Юлия Халус
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