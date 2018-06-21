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12:38   21 Июня 2018
Россия

Пять человек пострадали в драке в центре Москвы

Пять человек пострадали в драке в центре Москвы

Инцидент произошел накануне утром.

Информация о драке на улице Театральный проезд поступила в дежурную часть Отдела МВД России по Мещанскому району около четырех часов утра. Правоохранители прибыли на место происшествия и установили, что конфликт произошел между двумя компаниями мужчин. Словесные разборки переросли в драку, участники которой получили различные травмы.   Одного из участников драки доставили в НИИ им Склифосовского с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Медики также установили, что в его крови есть алкоголь.

Еще двух мужчин госпитализировали с ушибами и гематомами. Двое других участников конфликта написали заявление о нанесении телесных повреждений.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #происшествия #драка #полиция
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