Пять человек пострадали в драке в центре Москвы

Инцидент произошел накануне утром.

Информация о драке на улице Театральный проезд поступила в дежурную часть Отдела МВД России по Мещанскому району около четырех часов утра. Правоохранители прибыли на место происшествия и установили, что конфликт произошел между двумя компаниями мужчин. Словесные разборки переросли в драку, участники которой получили различные травмы. Одного из участников драки доставили в НИИ им Склифосовского с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Медики также установили, что в его крови есть алкоголь.

Еще двух мужчин госпитализировали с ушибами и гематомами. Двое других участников конфликта написали заявление о нанесении телесных повреждений.