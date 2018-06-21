Две луны 27 июня 2018. Что происходит

В ночь с 27 на 28 июля в небе над Землей можно будет наблюдать сразу два редких астрономических явления: великое противостояние Марса и центральное полное лунное затмение.

Великие противостояния Марса или полномарсие, когда красная планета сближается с Землей на минимальное расстояние, можно увидеть раз в 15 или 17 лет. Марс и Земля на этот раз приблизятся друг к другу на расстояние 56 – 58 миллионов километров.

Кроме того, Луна будет проходить через центр земной тени и затмение на этот раз продлится 1 час 43 минуты. Таких продолжительных затмений в текущем веке случалось всего шесть. То, что оба этих редких явления приходятся на одну дату — вовсе уникальное совпадение.

В 23:21 (по мск) Марс и Луна будут находиться очень близко друг от друга. Расстояние между ними составит всего шесть градусов. В результате оба светила приобретут красноватый оттенок.

Лунные затмения происходят во время полной луны, когда Солнце, Земля и ее спутник выстраиваются в одну линию и Земля отбрасывает тень на поверхность Луны. В ночь с 27 на 28 июля Луна пройдет через центр земной тени, а после окажется вблизи апогея (самой удаленной от Земли точки лунной орбиты). Таким образом, продолжительность полного затмения составит 1 час 43 минуты.

К середине лунного затмения, обещают астрологи, совсем рядом с луной будет сиять яркий Марс, который за 15 часов до этого преодолеет точку противостояния. В том случае, если затмение будет очень темным, то отыскать спутник Земли на небе поможет Марс, который в эту ночь будет светить ярче всех звезд на небе, а прямо над ним расположится Луна.

В 00:13 полное затмение перейдет в финальную фазу, Луна начнет выходить из тени Земли, показывая на свет свой край. Постепенно серп Луны будет увеличиваться и в 20:11 завершится частное затмение: спутник полностью выйдет из земной тени, и начнет выходить из полутени Земли. Общая продолжительность теневого затмения — 3 часа 55 минут.

Как ранее рассказал «Политике сегодня» начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин, лунное затмение произойдет в конкретный день и в конкретное время, а Великое противостояние Марса будет наблюдаться на протяжении нескольких недель. Это позволит через телескоп наблюдать на Марсе полярные шапки из углекислого газа.

Затмение будет хорошо видно в странах Восточной Африки, Центральной и Южной Азии, а также в Антарктиде. Увидеть затмение смогут и жители европейской части России.

Редчайшее совпадение в последний раз происходило в 1830 году. Когда эти события вновь выпадут на один день, пока неизвестно. Следующее полное лунное затмение, которое будет полностью видно на территории России, произойдет только 7 сентября 2025 года, а Великое противостояние Марса ожидается лишь 16 сентября 2035 года.