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12:31   21 Июня 2018
Весь мир

Турция вводит пошлины на товары из США

Турция вводит пошлины на товары из США

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара намерена ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 видов американских товаров, передает NTV.

Он подчеркнул, что из-за импортных пошлин, которые ввели США, нагрузка на Турцию составит примерно 260 миллионов долларов. Чтобы хоть как-то компенсировать это, правительство вводит ответные пошлины на 22 вида товаров из Штатов, общая сумма которых составляет 300 миллионов долларов. Меры планируют предпринять уже сегодня.

Ранее американцы сообщили, что могут отменить ввозные пошлины на сталь из Канады и Мексики. Это произойдет только в том случае, если Вашингтон сможет договориться с этими странами по торговле в целом. В первую очередь это касается переговоров по зоне свободной торговли НАФТА. 

Что из себя будет представлять это соглашение пока неизвестно. Понятно лишь, что в течение этого года оно вряд ли будет заключено по причине особенностей графика работы Конгресса США, а также из-за выборов в Мексике.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #турция #весь мир #торговля #пошлины
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