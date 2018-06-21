Песни фронтовых лет исполнят в парках Москвы 22 июня

Мероприятия приурочены ко Дню памяти и скорби, 22 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дирекцию «Мосгорпарка».

Песни времен войны споют профессиональные хористы. После все желающие смогут спеть «Катюшу», «Смуглянку» и другие композиции фронтовых времен. Ранее пройдет «репетиция и открытый урок» пения в хоре.

Акция под названием «Парки поют» состоится уже во второй раз. Выступления запланированы в Бабушкинском, «Красной Пресне», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово. В каждом парке будут два профессиональных хора и четыре дирижера.

При помощи мероприятия можно не только почтить память жертв Великой Отечественной войны, но и дать возможность иностранным гостям столицы познакомиться с историей и культурой России, считают организаторы. Во время акции расскажут историю создания каждой песни.