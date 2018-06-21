Пенсии в 2019 году проиндексируют на 7 процентов

Об этом проинформировал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

В ходе заседания Госдумы он заявил, что задачей его ведомства на следующий год является увеличение ежемесячной пенсии примерно на тысячу рублей. Он подчеркнул, что это рост выше инфляции, как и поручал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он также напомнил, что в 2018 году ожидается инфляция в три процента. Поэтому в 2019 году планируется выполнить поручение президента об ускоренной индексации пенсий.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что годовой доход каждого пенсионера должен будет возрасти примерно на 12 тысяч рублей уже в 2019 году.

Ранее Кабмин России внес в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста в стране. Предполагается повышение до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее выразил мнение, что пенсионная реформа не повлияет в значительной мере на показатели безработицы в России.