ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

Украинские военные выпустили по направлению Талаковка - Коминтерново 27 снарядов калибром 122 миллиметра, пишет Донецкое агенство новостей.

Об обстреле в четверг утром рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. Он уточнил, что в этот раз украинские силовики воспользовались тяжелой артиллерией.

Ранее представители республики рассказывали о пяти нарушениях перемирия в Донбассе со стороны ВСУ. Более того, в результате обстрела Горловки местный житель получил ранения.

Село Коминтерново расположено на юге самопровозглашенной ДНР в буферной зоне, разделяющей противоборствующие силы в Донбассе.