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ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

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11:57   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли село на юге ДНР

Украинские военные выпустили по направлению Талаковка - Коминтерново 27 снарядов калибром 122 миллиметра, пишет Донецкое агенство новостей.

Об обстреле в четверг утром рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. Он уточнил, что в этот раз украинские силовики воспользовались тяжелой артиллерией.

Ранее представители республики рассказывали о пяти нарушениях перемирия в Донбассе со стороны ВСУ. Более того, в результате обстрела Горловки местный житель получил ранения.

Село Коминтерново расположено на юге самопровозглашенной ДНР в буферной зоне, разделяющей противоборствующие силы в Донбассе.

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Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #всу #днр #обстрел #коминтерново
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