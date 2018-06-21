Вагончики в Нягани, на которые жаловались Путину, планируют снести

Снос планируется провести в течение трех лет. Информация об этом опубликована на сайте администрации города Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ.

Жалоба президенту РФ Владимиру Путину поступила во время «Прямой линии» 2017 года. Местная жительница Энже Сорокина сообщила, что 20 лет живет в вагончике, предназначенном для временного жилья строителей. Женщина пояснила, что программа расселения в Нягани работает очень медленно.

Губернатор региона Наталья Комарова заявила РИА Новости, что работа по этому вопросу «не останавливалась ни на минуту» с 2012 года. По словам политика, при поддержке из бюджета ХМАО предполагается «ковровый снос» вагонов и строений, находящихся в них.

Местные власти отмечают, что люди живущие в балках, получат субсидии на приобретение жилья или же переедут в муниципальные квартиры. Позднее они смогут выкупить эту жилплощадь по рыночной стоимости через рассрочку.