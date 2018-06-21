Пенсионерам могут установить единый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить для пенсионеров единый прожиточный минимум. Это будет фиксированная сумма для всей страны, установить ее могут с октября.

В ведомстве отметили, чтобы определить величину прожиточного минимума пенсионера в разных субъектах страны, за отправную точку возьмут его фактическую величину за второй квартал предыдущего финансового года. Первичный анализ показал, что данная величина в некоторых регионах необоснованно занижена или завышена.

Так, в 14 субъектах величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины (речь идет о 2017 годе). В 71 регионе ситуация обратная.

Для установления прожиточного минимума пенсионеры будут получать социальную доплату.

В 2018 году средний размер прожиточного минимума пенсионера составляет 8726 рублей. В Москве он более 11 тысяч рублей, а на Камчатке — более 16,5 тысяч рублей.