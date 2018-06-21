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12:09   21 Июня 2018
Россия

Пенсионерам могут установить единый прожиточный минимум

Пенсионерам могут установить единый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить для пенсионеров единый прожиточный минимум. Это будет фиксированная сумма для всей страны, установить ее могут с октября.

В ведомстве отметили, чтобы определить величину прожиточного минимума пенсионера в разных субъектах страны, за отправную точку возьмут его фактическую величину за второй квартал предыдущего финансового года. Первичный анализ показал, что данная величина в некоторых регионах  необоснованно занижена или завышена.

Так, в 14 субъектах величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины (речь идет о 2017 годе). В 71 регионе ситуация обратная. 

Для установления прожиточного минимума пенсионеры будут получать социальную доплату. 

В 2018 году средний размер прожиточного минимума пенсионера составляет 8726 рублей. В Москве он более 11 тысяч рублей, а на Камчатке — более 16,5 тысяч рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #пенсионеры #прожиточный минимум #минтруд
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