Переговоры по чартерам на курорты Египта возобновят после ЧМ-2018

Переговоры по открытию чартеров на египетские курорты возобновятся после чемпионата мира по футболу, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что все дополнительные мероприятия по египетскому направлению будут проводиться после завершения турнира в России. Также Дитрих сказал, что представители министерства авиации Египта посещали Российскую Федерацию в ходе чемпионата, чтобы поддержать свою футбольную команду.

Прямое авиасообщение между Египтом и Москвой приостановили осенью 2015 года, после того как над Синаем рухнул самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-Эль-Шейха в Петербург.

Авиасообщение между странами восстановили 11 апреля, когда авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air снова запустили рейсы между Москвой и Каиром. По мнению туроператоров, для полноценного восстановления массового туристического потока в Египет нужно открыть полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Согласно египетской статистике, за минувший год Египет посетили порядка ста тысяч россиян, которым пришлось воспользоваться стыковочными рейсами. До закрытия египетского направления эту страну посещали около трех миллионов туристов ежегодно.