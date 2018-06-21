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11:46   21 Июня 2018
Весь мир

Москва надеется, что Вашингтон передумает выходить из СПЧ ООН — МИД

Москва надеется, что Вашингтон передумает выходить из СПЧ ООН — МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что решение американцев покинуть Совет ООН по правам человека не окончательное.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Вашингтона из СПЧ. Она не назвала причины. Тем не менее известно, что американцам нравились далеко не все решения Совета. В частности, те неоднократно обвиняли орган в предвзятости к Израилю.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Штатов, предупредила, что выход из Совета ударит, прежде всего, по их правозащитной репутации. Она также назвала этот поступок очередным проявлением «хамоватого цинизма» американцев.

В то же время российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что орган продолжит функционировать и без США. Другие страны продолжат участвовать в заседаниях и принимать решения.

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Автор: Юлия Халус
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