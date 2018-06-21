Гутерриш: Сотрудничество с Россией — важный элемент международной дипломатии

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На встрече Гутерриш заявил, что сотрудничество с Россией является важной частью взаимодействия на международной арене. Москва — постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из важных частей организации, отметил Генсек.

Глава ООН считает, что на фоне увеличивающегося количества мировых угрозах растет значение многосторонней дипломатии. Мировому сообществу приходится решать серьезные конфликты, которые все более связаны друг с другом. Замечены проявления нового, глобального терроризма. С подобными вызовами ни одному государству не справится самостоятельно. Здесь важно сотрудничество, подчеркнул Гутерриш.

Лавров ранее призвал страны решать мировые проблемы в тесном сотрудничестве, а не «конъюктурными подходами». Также министр подчеркнул, Москва поддерживает ООН и намерена делать это и дальше.