70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова раскритиковала статистику депутата-земляка Рифата Шайхутдинова.

70% жителей сельской местности Башкортостана не понимают русский язык. Такой вывод лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов, в Госдуму прошедший как одномандатник от Нефтекамского избирательного округа, сделал, побывав в деревнях республики.

«Вот я веду прием граждан, например, в сельской местности практически процентов 70 населения говорит на татарском или башкирском языке. Они не знают русского языка, включая молодежь», - сказал он в эфире «Эха Москвы».

Статистику депутата организация «Гражданский патруль» считает поводом для масштабной проверки всей системы образования в республике, и последующей отставки местного руководства. Обращение на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой с требованием выслать инспекцию в регион, активисты этой организации уже отправили.

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, представляющая в верхней палате парламента Башкирию, считает, что такие проверки не нужны - достаточно приехать в любой сельский клуб, в любую школу, чтобы увидеть, какая работа проводится.

«Я сама выросла в небольшом поселке, начинала работать в школе в одном из отдаленных районов, работала в муниципалитете и с уверенностью заявляю: уровень преподавания русского языка в республике был и остается на высоте, - сообщила сенатор ИА «Политика Сегодня». - Об этом говорят и результаты ЕГЭ».

Согласно данным министерства образования Башкорстостана, в прошлом году выпускники региона в среднем получили за ЕГЭ по русскому языку 68,7 баллов. Столько же в 2017-ом году составил и средний балл за ЕГЭ по русскому по России.

«Республика Башкортостан становится точкой притяжения мероприятий всероссийского и международного уровня: саммиты ШОС, БРИКС, всемирная фольклориада, всемирные детские игры. Если бы русский язык был не почете, могли бы провести такие мероприятия? Так что заявление коллеги, мягко говоря, необъективное. А по сути оскорбляет и обижает население республики», — еще одно противоречие в словах депутата нашла сенатор.

Лилия Гумерова не отрицает, что в отдельных населенных пунктах могут быть проблемы, но это «скорее исключение из правил, нежели тенденция».