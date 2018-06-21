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14:14   21 Июня 2018
Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова раскритиковала статистику депутата-земляка Рифата Шайхутдинова.

70% жителей сельской местности Башкортостана не понимают русский язык. Такой вывод лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов, в Госдуму прошедший как одномандатник от Нефтекамского избирательного округа, сделал, побывав в деревнях республики. 

«Вот я веду прием граждан, например, в сельской местности практически процентов 70 населения говорит на татарском или башкирском языке. Они не знают русского языка, включая молодежь», -  сказал он в эфире «Эха Москвы».

Статистику депутата организация «Гражданский патруль» считает поводом для масштабной проверки всей системы образования в республике, и последующей отставки местного руководства. Обращение на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой с требованием выслать инспекцию в регион, активисты этой организации уже отправили.

Сенатора от Башкирии оскорбили слова депутата-земляка о провальном уровне образования в республике

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, представляющая в верхней палате парламента Башкирию, считает, что такие проверки не нужны - достаточно приехать в любой сельский клуб, в любую школу, чтобы увидеть, какая работа проводится. 

«Я сама выросла в небольшом поселке, начинала работать в школе в одном из отдаленных районов, работала в муниципалитете и с уверенностью заявляю: уровень преподавания русского языка в республике был и остается на высоте, - сообщила сенатор ИА  «Политика Сегодня». - Об этом говорят и результаты ЕГЭ».

Согласно данным министерства образования Башкорстостана, в прошлом году выпускники региона в среднем получили за ЕГЭ по русскому языку 68,7 баллов. Столько же в 2017-ом году составил и средний балл за ЕГЭ по русскому по России. 

«Республика Башкортостан становится точкой притяжения мероприятий всероссийского и международного уровня: саммиты ШОС, БРИКС, всемирная фольклориада, всемирные детские игры. Если бы  русский язык был не почете, могли бы провести такие мероприятия? Так что заявление коллеги, мягко говоря, необъективное. А по сути оскорбляет и обижает население республики», — еще одно противоречие в словах депутата нашла сенатор. 

 

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

Лилия Гумерова не отрицает, что в отдельных населенных пунктах могут быть проблемы, но это «скорее исключение из правил, нежели тенденция».  

«В российских школах в общей сложности изучается 13 языков народов, населяющих нашу страну. Мы не смогли бы преподавать татарский, чувашский, башкирский, если бы русский язык не был объединяющим началом для многонационального народа. Русский язык всегда был и остается мощным инструментом единения. Я процитирую башкирского поэта Мустая Карима, который сказал: «Не русский я, но россиянин», — заключила зампред комитета Совфеда по образованию.  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #русский язык #республика башкирия #лилия гумерова #рифат шайхутдинов
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