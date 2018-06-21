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11:44   21 Июня 2018
Россия

Две трети россиян считают, что в СССР не ожидали нападения Германии 22 июня 1941 года

Две трети россиян считают, что в СССР не ожидали нападения Германии 22 июня 1941 года

Российская исследовательская организация «Левада-Центр» провела опрос среди россиян в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны. День памяти и скорби отмечается в России 22 июня.

Респонденты ответили на ряд вопросов, связанных с историей, а также на некоторые личные вопросы. Эксперты подытоживают, что примерно две трети респондентов (67 процентов) считают, что руководство Советского Союза не ожидало нападения Германии. 76 процентов опрошенных уверены, что сам СССР не планировал нападать на Германию первым.

Россияне считают, что Союз потерял за время войны значительно больше, поскольку фашистам удалось напасть внезапно (36 процентов). Ко всему прочему, у Германии наблюдалось техническое и военное превосходство (29 процентов). Десять процентов думают, что во всем виновато слабое советское командование, еще десять винят в этом жестокий характер гитлеровцев.   

Опрос проходил 24 – 30 мая 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 52 субъектах России. Метод опроса — интервью.

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Автор: Виктория Разумовская
#опрос #германия #история #фашисты #великая отечественная война
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