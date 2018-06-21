Меркель обсудит с властями Ливана вопрос беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Иорданию посетит Бейрут.

Там она встретится с премьер-министром страны Саадом Харири, президентом Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, поддержку экономики Ливана, а также обстановку на Ближнем Востоке и влияние на Ливан конфликта в Сирии, в частности, миграции сирийских беженцев, пишет в четверг РИА Новости со ссылкой на источник в ливанском правительстве.

Издание также уточнило, что канцлер Германии приедет в Бейрут в компании депутатов бундестага и делегации предпринимателей. В Ливане считают, что это демонстрирует серьезность намерений Берлина поддержать экономику страны.

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль в начале июня поручил приостановить выдачу разрешений на временное проживание сирийским беженцам. Причиной этому стали действия сотрудников УВКБ ООН. Ливанский дипломат считает, что те фактически запугивали беженцев ситуацией в САР, что мешало их возвращению домой.