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11:46   21 Июня 2018
Россия

Опрос: почти половина россиян хотят углубленного изучения истории в школах

Опрос: почти половина россиян хотят углубленного изучения истории в школах

Россияне рассказали, какие школьные предметы, по их мнению, важнее и на каких дисциплинах стоило бы заострить внимание.

Опрос проводил аналитический центр "Левада" в период с 24 – 30 мая. Респондентам предложили ответить на вопрос, преподаванию каких школьных предметов, по их мнению, стоило бы уделить наибольшее внимание в настоящее время. Всем участвующим в опросе предлагали карточку, на которой они могли выбрать более одного ответа.

Большинство опрошенных выразили мнение, что необходимо сосредоточиться на изучении истории - такой ответ выбрали 49 процентов от общего числа опрошенных.

Опрос: почти половина россиян хотят углубленного изучения истории в школах

На втором по значимости месте для россиян оказалось преподавание русского языка. За этот предмет проголосовали 43 процента. Математику выбрали 37 процентов. за выделение большего количества часов для изучения иняза в школе выступили 27 процентов.

Еще 26% от общего числа опрошенных выбрали акцент на родном языке и литературе. Примечательно, что галочку за половое воспитание в школе поставили сеть процентов респондентов.

На карточку с вопросом о том, кем бы респондент хотел видеть своего ребенка в трудовой деятельности, 20 процентов выбрали карьеру врача.

Опрос: почти половина россиян хотят углубленного изучения истории в школах

Профессия юриста, экономиста или финансиста показалась привлекательной для 15 процентов опрошенных. Такое же количество респондентов хотели бы, чтобы их дети занялись бизнесом или программированием. Еще 15 процентов опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок или внук стал военным.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения из 52 субъектов РФ. В нем поучаствовали 1600 человек, достигших совершеннолетия. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

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Автор: Ольга Шпакова
#опрос #левада #история #общество #школа #школьные предметы
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